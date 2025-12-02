„Þetta var ógeðslega svekkjandi,“ sagði Elín Klara Þorkelsdóttir, landsliðskona í handbolta, í samtali við mbl.is eftir tapið gegn Svartfjallalandi á HM í kvöld.
„Mér fannst við einhvern veginn bara ekki mæta í leikinn. Orkustigið var ekki 100 prósent og við vorum í raun heppnar að munurinn var ekki meiri í hálfleik. Við verðum að skoða þetta.
Okkar dagur var svipaður og þeirra í gær, við hvíldumst vel í gær eins og þær en hausinn var ekki með okkur. Mér finnst við ekkert verri en þær í handbolta. Við töpuðum með tíu en vorum ekki að berjast.
Við vorum ekki nógu sterkar í vörninni. Þær eru á svipuðum stað og Serbar og við eigum að geta gert betur,“ sagði hún um leikinn.
Næsti leikur er við Spán eftir tvo daga. „Ef við mætum ekki bandbrjálaðar í næsta leik veit ég ekki hvað,“ sagði hún.