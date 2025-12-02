Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 2.12.2025 | 20:00

Heppnar að munurinn var ekki meiri

Elín Klara Þorkelsdóttir
Elín Klara Þorkelsdóttir Ljósmynd/Jon Forberg
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

[email protected]

„Þetta var ógeðslega svekkjandi,“ sagði Elín Klara Þorkelsdóttir, landsliðskona í handbolta, í samtali við mbl.is eftir tapið gegn Svartfjallalandi á HM í kvöld.

„Mér fannst við einhvern veginn bara ekki mæta í leikinn. Orkustigið var ekki 100 prósent og við vorum í raun heppnar að munurinn var ekki meiri í hálfleik. Við verðum að skoða þetta.

Okkar dagur var svipaður og þeirra í gær, við hvíldumst vel í gær eins og þær en hausinn var ekki með okkur. Mér finnst við ekkert verri en þær í handbolta. Við töpuðum með tíu en vorum ekki að berjast.

Við vorum ekki nógu sterkar í vörninni. Þær eru á svipuðum stað og Serbar og við eigum að geta gert betur,“ sagði hún um leikinn.

Næsti leikur er við Spán eftir tvo daga. „Ef við mætum ekki bandbrjálaðar í næsta leik veit ég ekki hvað,“ sagði hún.

mbl.is
Fleira áhugavert
Leggja til tæplega 20 milljarða hækkun Telur að neyðarákvæði sé virkt Ástandið mun verra sökum skógareyðingar Lögregla veit ekki enn hvernig andlátið bar að
Fleira áhugavert
Halli um Önnu Jónu: „Ég gerði fullt af mistökum“ Laugin fylltist af aðkomufólki Vill koma hreyfingu á uppbyggingu á ríkislóðum Leggja til tæplega 20 milljarða hækkun