Kröfðu íslenska liðið um afsökunarbeiðni

Mikill hasar var í leik Íslands og Serbíu í riðlakeppninni á HM kvenna í handbolta síðastliðið föstudagskvöld. Ísland var hársbreidd frá því að jafna í blálokin eftir að Serbía var sex mörkum yfir í hálfleik.
Landsliðskonan Díana Dögg Magnúsdóttir var ekki sátt við framkomu leikmanna Serbíu eftir leik.
„Ég átti erfitt eftir Serbíuleikinn. Þetta sat í manni. Að vera í einhverjum fæting við Serba eftir leikinn hafði svo enn þá meiri áhrif á mann. Þær gátu ekki gleymt því heldur. Þær unnu leikinn en voru samt eitthvað að böggast í manni. Þá situr þetta fulllengi í manni,“ sagði Díana við mbl.is en hún er með mjög mikið keppnisskap.
„Þetta hverfur stundum þegar maður sefur á þessu en samt ekki alltaf. Það var svoleiðis í þetta skiptið því maður var stoltur af því hvernig við komum inn í seinni hálfleikinn. Það hefði verið annað en við hefðum skíttapað og verið hörmung,“ sagði Díana.
En hvaða fætingur átti sér stað eftir leik?
„Þær voru að fagna vel og innilega fyrir framan okkur á viðtalssvæðinu eftir leik. Þær máttu gera það inni á vellinum og inni í klefa. Þær þurftu ekki að vera að gera það alls staðar annars staðar líka.
Þegar við komum aftur á hótelið voru þær svo að krefjast afsökunarbeiðni á einhverju sem ég kalla tittlingaskít,“ sagði Díana.