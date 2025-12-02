Leikmenn með glóðarauga og alls konar

Dana Björg Guðmundsdóttir fékk eins og margar aðrar íslenskar landsliðskonur að finna fyrir því í leiknum við Serbíu á HM síðastliðið föstudagskvöld. Serbía vann með einu marki eftir glæsilega endurkomu Íslands í seinni hálfleik en sex mörkum munaði í hálfleik.
„Serbíuleikurinn var mjög erfiður. Þær eru mjög harðar og voru að berja á okkur. Við vissum af því fyrir leikinn en þegar við komum inn í leikinn var það ákveðið sjokk. Í hálfleiknum töluðum við um að við þyrftum að berja þær aðeins til baka.
Við gerðum það og þá gekk mun betur. Ég fékk aðeins í bakið því þær voru að hlaupa mig svolítið niður í horninu. Aðrir leikmenn voru með glóðarauga og alls konar,“ sagði Dana Björg við mbl.is.
Nánar er rætt við hana í Morgunblaðinu sem kom út í morgun.