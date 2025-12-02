Lokaverkefni í meistaranámi á miðju HM

Díana Dögg Magnúsdóttir gerir meira en að spila handbolta á meðan Ísland spilar á HM í Þýskalandi um þessar mundir.
Hún hefur undanfarin ár haft nóg að gera í háskólanámi meðfram handboltanum. Díana undirbýr nú lokaverkefni í meistaranámi meðfram því að hrella sóknarmenn og markverði andstæðinganna.
„Það er nóg að gera í náminu mínu. Ég er að fara að halda kynningu næsta þriðjudag. Þá kynni ég hluta af lokaverkefninu mínu.
Ég vinn í því rétt á milli og er að reyna að klára þetta meistaranám í flugvélaverkfræði. Þetta er verkefni sem tengist drónum í kringum flugvelli og hvað má gera og hvað ekki,“ sagði Díana.
Óhætt er að segja að málefnið hafi mikið verið í deiglunni undanfarna mánuði.