Lokaverkefni í meistaranámi á miðju HM

Díana Dögg Magnúsdóttir í eldlínunni á HM.
Díana Dögg Magnúsdóttir gerir meira en að spila handbolta á meðan Ísland spilar á HM í Þýskalandi um þessar mundir.

Hún hefur undanfarin ár haft nóg að gera í háskólanámi meðfram handboltanum. Díana undirbýr nú lokaverkefni í meistaranámi meðfram því að hrella sóknarmenn og markverði andstæðinganna.

„Það er nóg að gera í náminu mínu. Ég er að fara að halda kynningu næsta þriðjudag. Þá kynni ég hluta af lokaverkefninu mínu.

Ég vinn í því rétt á milli og er að reyna að klára þetta meistaranám í flugvélaverkfræði. Þetta er verkefni sem tengist drónum í kringum flugvelli og hvað má gera og hvað ekki,“ sagði Díana.

Óhætt er að segja að málefnið hafi mikið verið í deiglunni undanfarna mánuði.

