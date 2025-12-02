„Þetta var mjög erfitt,“ sagði Dana Björg Guðmundsdóttir, landsliðskona í handbolta, við mbl.is eftir tapið gegn Svartfjallalandi á HM í kvöld.
„Við vorum ekki 100 prósent í vörninni eins og við vildum vera. Svona gott lið refsar manni. Tempóið var svo ekki nógu gott í sókninni heldur. Þá verður þetta erfitt,“ sagði Dana.
„Þegar við spilum 100 prósent erum við betri en þær. Við vorum bara ekki nógu góðar. Þær náðu að hægja á leiknum þegar við vildum spila hraðar,“ bætti hún við.
Dana fagnaði öllum mörkum sínum í kvöld, þrátt fyrir að leikurinn hafi í raun verið tapaður og Ísland 8-9 mörkum undir.
„Ég byrjaði á þessu á móti Volda. Þjálfarinn benti mér á að ég fagnaði bara mörkum annarra en ekki mínum mörkum. Eftir það fór ég að fagna mínum mörkum. Maður verður að hafa gaman.
Markvörðurinn þeirra sagði að ég væri pirrandi, því ég fagnaði alltaf svo mikið,“ sagði Dana létt.