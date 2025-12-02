Serbar skelltu Spánverjum í Dortmund

Serbar gerðu sér lítið fyrir og lögðu Spánverja að velli, 31:29, í æsispennandi fyrsta leik milliriðils tvö á heimsmeistaramóti kvenna í handbolta í Dortmund í Þýskalandi í dag.
Serbneska liðið er því komið með 4 stig í milliriðli Íslands en Spánn er nú aðeins með 2 stig úr þremur leikjum eftir að hafa tapað líka fyrir Færeyingum í undanriðlinum.
Þýskaland er með 4 stig eftir tvo leiki, Svartfjallaland og Færeyjar eru með 2 stig en Ísland er án stiga eftir ósigrana gegn Þýskalandi og Serbíu í undanriðlinum.
Ísland mætir Svartfjallalandi klukkan 17 og svo mætast Þýskaland og Færeyjar í lokaleik umferðarinnar klukkan 19.30.
Jovana Jovovic skoraði 7 mörk fyrir Serba í dag, Jovana Skrobic, Katarina Krpez-Slezak og Aleksandra Vukajlovic 5 mörk hver.
Danila Patricia So var langatkvæðamest Spánverja með 11 mörk.
Ísland mætir Spáni á fimmtudagskvöldið klukkan 19.30.