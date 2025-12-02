Skemmtilegra en að spila fyrir tíu manns á Íslandi

„Þetta var rosalega þungt og erfitt,“ sagði Sandra Erlingsdóttir, landsliðsfyrirliði í handbolta, í samtali við mbl.is eftir tapið gegn Svartfjallalandi á HM í kvöld.
„Það var ótrúlegt að þetta voru bara þrjú mörk í hálfleik. Það sýnir enn betur að ef við hefðum getað eitthvað hefðum við getað unnið þetta lið.
Við reynum alltaf að peppa liðið og vera klárar en í dag vantaði mikið upp á. Við vorum mjög soft í vörninni og fundum ekki lausnir í sókninni.
„Við skoðum hvað fór vel, hvað fór illa og svo höldum við áfram. Við eigum tvo leiki eftir á móti liðum sem við eigum séns í. Við verðum að nýta þá vel,“ sagði Sandra.
Hún var hrifnari af höllinni í Stuttgart en þeirri í Dortmund en milliriðlarnir fara fram þar.
„Hin höllin var minni og meiri gryfja en þegar þú spilar fyrir framan tíu manns á Íslandi er þetta skemmtilegra,“ sagði Sandra.