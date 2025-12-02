Spennt að fara aftur út þrátt fyrir hark

Katrín Tinna Jensdóttir, landsliðskona í handbolta, var aðeins 19 ára gömul þegar hún flutti til Noregs og gekk í raðir Volda. Eftir tvö ár þar skipti hún yfir til Skara í Svíþjóð, áður en hún flutti aftur heim og skrifaði undir samning við ÍR á síðasta ári.
Hún kunni vel við að spila erlendis og er opin fyrir spennandi tilboðum að utan.
„Það er lærdómsríkt, krefjandi og skemmtilegt. Það er eitthvað sem ég bý að alla ævi. Ég er líka opin fyrir því að gera þetta aftur ef eitthvað spennandi kemur upp,“ sagði hún við mbl.is.
Að vera atvinnumaður í handbolta er ekki sérlega vel launað í kvennaflokki en þrátt fyrir það leitar hugurinn út hjá Katrínu.
„Þetta er alveg hark og maður þarf að vinna sig upp. Það er partur af þessu í kvennaboltanum,“ sagði hún.
Katrín hefur spilað vel með íslenska landsliðinu á HM undanfarna daga og það er góður gluggi. „Þetta er gullið tækifæri fyrir alla til að sýna sig og sanna,“ sagði Katrín.