Svartfjallaland reyndist Íslandi erfitt

Ísland á ekki lengur möguleika á sæti í átta liða úrslitum heimsmeistaramóts kvenna í handbolta eftir tap fyrir Svartfjallalandi, 36:27, í fyrsta leik liðsins í milliriðli í Dortmund í kvöld. Næsti leikur er við Spán á fimmtudaginn kemur.
Íslenska liðið var með fína skotnýtingu en tapaði alltof oft boltanum í sókn. Dana Björg Guðmundsdóttir, Elín Rósa Magnúsdóttir og Þórey Anna Ásgeirsdóttir skoruðu sex mörk hver. Hafdís Renötudóttir varði þá fimm skot.
Hjá Svartfjallalandi skoruðu Dijana Trivic og Tatjana Brnovic sjö mörk hvor.
Byrjunin var mjög erfið fyrir íslenska liðið og sérstaklega í sókninni. Fyrsta markið kom ekki fyrr en á níundu mínútu en þá minnkaði Dana Björg Guðmundsdóttir muninn í 3:1.
Sem betur fer fyrir íslenska liðið var varnarleikurinn betri og markvarslan hjá Hafdísi Renötudóttur sömuleiðis.
Elín Klara Þorkelsdóttir minnkaði því muninn í 3:2 á 12. mínútu. Íslenska liðið jafnaði svo í 5:5 þegar Dana Björg skoraði úr hraðaupphlaupi.
Svartfellingar svöruðu með næstu þremur mörkum og var staðan því 8:5 þegar rúmar tíu mínútur voru eftir af fyrri hálfleik. Arnar Pétursson tók þá leikhlé og reyndi að stappa stálinu í sína leikmenn.
Það gekk ekki sérlega vel því Svartfjallaland komst í 10:5, áður en Dana minnkaði muninn í 10:6 með marki úr hraðaupphlaupi. Ísland neitaði að hleypa Svartfjallalandi of langt frá sér og minnkaði muninn í tvö mörk, 13:11, áður en Svartfellingar skoruðu síðasta mark hálfleiksins.
Voru hálfleikstölur því 14:11 og leikurinn enn opinn fyrir seinni hálfleikinn.
Seinni hálfleikurinn byrjaði eins og sá fyrri. Svartfjallaland skoraði fjögur fyrstu mörkin og breytti stöðunni í 18:11.
Ísland náði fínum sprettum næstu mínútur en illa gekk að stöðva svartfellsku sóknina og var staðan 27:19 þegar seinni hálfleikur var hálfnaður. Svartfellingar voru sterkari næstu mínútur og var tíu marka munur þegar tíu mínútur voru eftir, 31:21.
Voru úrslitin þá í raun ráðin og aðeins spurning hve stór sigur Svartfellinga yrði.