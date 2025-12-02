Dana Björg Guðmundsdóttir er á sínu öðru stórmóti í handbolta en hún stendur í ströngu með íslenska landsliðinu á HM um þessar mundir.
Ísland komst ekki upp úr riðlinum á EM í fyrra og stóð mótið því aðeins yfir í eina viku fyrir Dönu. Hún verður því að minnsta kosti helmingi lengur á HM en Ísland hefur leik í milliriðli í dag er liðið leikur við Svartfjallaland.
„Það er mjög skrítið. Á EM í fyrra var mótið búið á þessum tímapunkti en svo erum við rétt hálfnaðar núna. Það er miklu meira álag en það skemmtilegasta sem við gerum er að spila leiki,“ sagði hún við mbl.is.
