Þægilegt fyrir utan lestarveikina

Díana Dögg elskar ekki lestarferðir.
Díana Dögg Magnúsdóttir, landsliðskona í handbolta, er ekki sérlega hrifin af því að ferðast með lest. Flestir þekkja bílveiki en minna er talað um lestarveiki á Íslandi. Íslenska landsliðið fór með lest frá Stuttgart til Dortmund í gær og Díana var ekki yfir sig hrifin.

„Það var ferðadagur í dag (í gær) og við tókum lestina í morgun sem er nokkuð þægilegt fyrir utan hvað ég verð lestarveik. Það fer illa með hausinn að ferðast með lest. Ég verð aldrei sjóveik en bíla- og lestarferðir fara eitthvað illa í mig.

Þetta er rétt meðan á ferðinni stendur og svo er þetta búið. Við tókum góða æfingu eftir á og þetta var nokkuð þægilegt ferðalag heilt yfir,“ sagði Díana við mbl.is.

Hún er spennt fyrir því að spila milliriðilinn á HM fyrir framan meira en tíu þúsund manns en riðilinn hefst í dag með leik við Svartfjallaland klukkan 17.

„Það er gaman að spila í fullum höllum sama hvar maður er. Það var frábær stemning í Stuttgart og hér í Dortmund verða yfir 11 þúsund manns í höllinni og við kvörtum ekki yfir því,“ sagði Díana.

