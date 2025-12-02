Þetta gerist þegar við mætum ekki til leiks

Landsliðskonan Elín Rósa Magnúsdóttir var að vonum svekkt þegar mbl.is ræddi við hana eftir stórt tap Íslands fyrir Svartfjallalandi, 36:27, í fyrsta leik liðsins í milliriðli EM í handbolta í Dortmund í kvöld. Úrslitin þýða það að Ísland á ei lengur möguleika á að komast í átta liða úrslit.
„Þetta var mjög erfitt. Við vorum ekki á staðnum í dag, hvorki varnar- né sóknarlega. Þetta eru úrslitin sem við fáum þegar við mætum ekki.
Mér fannst við eiga góða möguleika gegn þessu liði og sérstaklega í hálfleik þegar við erum þremur mörkum undir, það er ekki neitt. Ég er eiginlega ekki með svör yfir því hvað gerðist.
Orkustigið var ekki rétt stillt. Ég fundið fyrir mikilli orku í liðinu í síðustu leikjum en við náðum ekki að fylgja því áfram. Við töpum með tíu mörkum þegar við mætum ekki í leikina,“ sagði Elín Rósa beint eftir leik.
Íslenska liðið lék í fyrsta sinn í Dortmund í dag en blaðamanni finnst höllin þar ekki nálægt því eins góð og í Stuttgart. Elín Rósa er sammála því en vill frekar að liðið beri ábyrgð á stemningsleysi.
„Ég get alveg tekið undir það. Það er svo sem undir okkur komið að vera með stemningu innan liðsins en auðvitað hjálpar stúkan líka. Þetta byrjar hjá okkur og mér fannst við ekki gera það í dag.“
Ísland mætir Spáni í næsta leik á fimmtudaginn og síðan Færeyjum á laugardaginn.
Mætið þið ekki dýrvitlausar í þá leiki?
„Algjörlega. Það er ekkert annað í stöðunni. Við byrjum strax í kvöld og á morgun að undirbúa okkur fyrir næstu leiki. Við eigum fulla möguleika í þessi lið. Ef við mætum eins og við höfum verið að spila þá getur allt gerst.“
Elín Rósa átti sjálf góðan leik og skoraði sex mörk. Hún segir það þó ekki vera sárabót fyrir sig.
„Nei. Mér fannst orkustigið ekki vera rétt stillt og maður tekur það inn á sig. Við verðum að skoða það,“ bætti Elín Rósa við í samtali við mbl.is.