Þjóðverjar skelltu Færeyingum

Antje Döll var markahæst hjá Þýskalandi þegar liðið vann öruggan sigur gegn Færeyjum í milliriðli 2, riðli Íslands, á HM kvenna í handbolta í Dortmund í Þýskalandi í kvöld.
Leiknum lauk með tíu marka sigri Þýskalands, 36:26, en Döll skoraði sex mörk í leiknum.
Þjóðverjar eru með 6 stig eða fullt hús stiga á toppi riðilsins og hafa ekki tapað leik á mótinu til þessa en Færeyjar eru með 2 stig í fimmta og næstneðsta sætinu.
Leikurinn var aldrei spennandi en Þýskaland var sex mörkum yfir í hálfleik, 20:14.
Xenia Smits, Nieke Kühne, Nina Engel og Lisa Antl skoruðu fjögur mörk hver fyrir Þýskaland en Pernille Brandenborg var markahæst hjá Færeyjum með fimm mörk.