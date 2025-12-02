Væri stórslys að tapa fyrir Íslandi

Svartfellingar eru mjög sigurvissir fyrir leikinn við Íslendinga í milliriðli á HM kvenna í handbolta í Dortmund klukkan 17.
Blaðamaður Portalanalitika í Svartfjallalandi skrifar um leikinn og í grein hans kemur fram að ekkert nema sigur komi til greina hjá svartfellska liðinu ætli það sér í átta liða úrslit.
Þar kemur einnig fram að Ísland sé slakasti andstæðingur Svartfjallalands í riðlinum og að tap yrði ekkert nema stórslys fyrir Svartfjallaland.
Mbl.is er í Dortmund og verður leikurinn í beinni textalýsingu.