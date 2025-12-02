Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 2.12.2025 | 15:30

Væri stórslys að tapa fyrir Íslandi

Ísland mætir Svartfjallalandi í dag.
Ísland mætir Svartfjallalandi í dag. Ljósmynd/Jon Forberg

Svartfellingar eru mjög sigurvissir fyrir leikinn við Íslendinga í milliriðli á HM kvenna í handbolta í Dortmund klukkan 17.

Blaðamaður Portalanalitika í Svartfjallalandi skrifar um leikinn og í grein hans kemur fram að ekkert nema sigur komi til greina hjá svartfellska liðinu ætli það sér í átta liða úrslit.

Þar kemur einnig fram að Ísland sé slakasti andstæðingur Svartfjallalands í riðlinum og að tap yrði ekkert nema stórslys fyrir Svartfjallaland.

Mbl.is er í Dortmund og verður leikurinn í beinni textalýsingu.

mbl.is
