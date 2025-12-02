Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 2.12.2025 | 7:00

Vanþekking blaðamanns kom í ljós í viðtali

Katrín Tinna er betri en höfundur greinarinnar í handbolta og …
Katrín Tinna er betri en höfundur greinarinnar í handbolta og í sálfræði. Ljósmynd/Jon Forberg
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

[email protected]

Katrín Tinna Jensdóttir, landsliðskona í handbolta, lærir sálfræði meðfram því að spila handbolta en hún leikur með ÍR um þessar mundir.

Hún er þó ekki viss hvað hún vill gera í framtíðinni. „Ég er að læra sálfræði og vinn aðeins með því. Ég held öllu opnu með framtíðina,“ sagði Katrín.

Ofanritaður sýndi svo vanþekkingu sína í sálfræðinni er hann spurði Katrínu hvort hún sæi ekki fyrir sér að vinna með skjólstæðinga liggjandi fyrir framan sig á meðan hún sálgreinir þá.

„Það er ekki góð sálfræðileg aðferð,“ sagði hún einfaldlega og hló.

mbl.is
Fleira áhugavert
Hraðbankaræninginn fékk tvö og hálft ár Undirbúningsframkvæmdir gætu hafist næsta vor Orkuöryggi gæti staðið tæpt Faldi sig undir borði þar sem fíkniefni voru í hrúgu
Fleira áhugavert
Steinhús verður skiptimynt upp í meðferðarheimili Undirbúningsframkvæmdir gætu hafist næsta vor Meint skattahækkun á misskilningi byggð Bifreiðakaup aukist um 535%