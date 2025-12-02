Vanþekking blaðamanns kom í ljós í viðtali

Katrín Tinna Jensdóttir, landsliðskona í handbolta, lærir sálfræði meðfram því að spila handbolta en hún leikur með ÍR um þessar mundir.
Hún er þó ekki viss hvað hún vill gera í framtíðinni. „Ég er að læra sálfræði og vinn aðeins með því. Ég held öllu opnu með framtíðina,“ sagði Katrín.
Ofanritaður sýndi svo vanþekkingu sína í sálfræðinni er hann spurði Katrínu hvort hún sæi ekki fyrir sér að vinna með skjólstæðinga liggjandi fyrir framan sig á meðan hún sálgreinir þá.
„Það er ekki góð sálfræðileg aðferð,“ sagði hún einfaldlega og hló.