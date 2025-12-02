Vitum nákvæmlega hvernig Ísland spilar

Ísland mætir Svartfjallalandi í fyrsta leik liðanna í milliriðli á HM kvenna í handbolta í Dortmund klukkan 17.
Ísland verður að vinna til að eiga möguleika á sæti í átta liða úrslitum en það verður þrautin þyngri gegn sterku liði Svartfjallalands.
„Íslensku leikmennirnir eru ekki eins hávaxnir heldur treysta meira á gegnumbrot. Við vitum nákvæmlega hvernig þær spila. Við erum vel undirbúnar og ætlum okkur góð úrslit,“ sagði Jelena Vukcevic, hægri hornamaður svartfellska liðsins, við Portalanalitika í heimalandinu.