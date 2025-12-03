Íþróttir | HM í handbolta | mbl | 3.12.2025 | 8:00

Hef örugglega kastað spilum í fjölskylduna

Díana er með mikið keppnisskap. Ljósmynd/Jon Forberg
Jóhann Ingi Hafþórsson
Jóhann Ingi Hafþórsson

Arion banki birti myndband á samfélagsmiðlum sínum á dögunum þar sem leikmenn íslenska kvennalandsliðsins í handbolta voru spurðir út í liðsfélaga sína.

Eins spurningin var hver í íslenska liðinu væri með mesta keppnisskapið og flestir, ef ekki allir, svöruðu að það væri Díana Dögg Magnúsdóttir. Hún fór ekki í felur þegar mbl.is spurði hana út í myndskeiðið.

„Ég er með rosalegt keppnisskap. Ég á erfitt með að tapa í spilum og allt svoleiðis. Ég hef örugglega einhvern tímann kastað spilunum í einhvern í fjölskyldunni,“ sagði Díana hlæjandi við mbl.is.

Myndskeiðið má sjá hér fyrir neðan.

