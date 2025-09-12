Miðasalan fer vel af stað

Forsala á leiki íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu gegn Úkraínu og Frakklandi sem fara fram í október hefur gengið mjög vel.
Forsalan hófst í hádeginu á fimmtudag og fer miðum verulega fækkandi að því er kemur fram á heimasíðu KSÍ.
Miðasala á staka leiki hefst á eftirfarandi dagsetningum og verður takmarkaður fjöldi miða í boði:
Ísland - Úkraína, miðasala hefst mánudaginn 29. september kl. 12:00.
Ísland - Frakkland, miðasala hefst miðvikudaginn 1. október kl. 12:00.
Miða má nálgast á miðasöluvef KSÍ.