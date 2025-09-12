Íþróttir | Íshokkí | mbl | 12.9.2025 | 16:20

Miðasalan fer vel af stað

Ísland fær Frakkland í heimsókn á Laugardalsvöll í næsta mánuði.
Ísland fær Frakkland í heimsókn á Laugardalsvöll í næsta mánuði. Ljósmynd/Alex Nicodim

Forsala á leiki íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu gegn Úkraínu og Frakklandi sem fara fram í október hefur gengið mjög vel.

Forsalan hófst í hádeginu á fimmtudag og fer miðum verulega fækkandi að því er kemur fram á heimasíðu KSÍ.

Miðasala á staka leiki hefst á eftirfarandi dagsetningum og verður takmarkaður fjöldi miða í boði:

Ísland - Úkraína, miðasala hefst mánudaginn 29. september kl. 12:00.
Ísland - Frakkland, miðasala hefst miðvikudaginn 1. október kl. 12:00.

Miða má nálgast á miðasöluvef KSÍ.

mbl.is
