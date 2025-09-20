Íþróttir | Íshokkí | mbl | 20.9.2025 | 13:00 | Uppfært 13:41

Tindastóll – FH kl. 14, bein lýsing

Úr leik liðanna á Króknum í fyrra.
Úr leik liðanna á Króknum í fyrra. Ljósmynd/Jóhann Helgi Sigmarsson
Tindastóll tekur á móti FH í 18. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta á Sauðárkróksvelli klukkan 14. Fylgst er með gangi mála í beinni textalýsingu á mbl.is. 

Þetta er síðasta umferðin fyrir skiptingu deildarinnar en Tindastóll er í níunda og næstneðsta sæti með 17 stig og FH í öðru með 35. 

Liverpool 2:1 Everton opna
90. mín. Leik lokið +5 - Leiknum er lokið á Anfield. Liverpool vinnur Everton 2:1 og er áfram með fullt hús stiga á toppnum í deildinni.
Víkingur R. 0:0 FHL opna
Engir atburðir skráðir enn
Fram 0:0 Valur opna
Engir atburðir skráðir enn
Breiðablik 0:0 Þór/KA opna
Engir atburðir skráðir enn
Þróttur R. 0:0 Stjarnan opna
Engir atburðir skráðir enn

Leiklýsing

Tindastóll 0:0 FH opna loka
0. mín. FH vann 5:1 sigur á liði Tindastóls þegar liðin mættust í Bestu deild kvenna fyrr í sumar. Elísa Bríet Björnsdóttir kom reyndar liði Tindastóls yfir í þeim leik og staðan var 0:1 fyrir Tindastól i hálfleik en það komu fimm mörk frá liði FH í seinni hálfleik en meðal annars skoraði Ída Marín Hermannsdóttir tvö mörk í þeirri endurkomu hjá FH.
mbl.is
