Tindastóll – FH kl. 14, bein lýsing

Tindastóll tekur á móti FH í 18. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta á Sauðárkróksvelli klukkan 14. Fylgst er með gangi mála í beinni textalýsingu á mbl.is.
Þetta er síðasta umferðin fyrir skiptingu deildarinnar en Tindastóll er í níunda og næstneðsta sæti með 17 stig og FH í öðru með 35.
|Tindastóll
|0:0
|FH
|FH vann 5:1 sigur á liði Tindastóls þegar liðin mættust í Bestu deild kvenna fyrr í sumar. Elísa Bríet Björnsdóttir kom reyndar liði Tindastóls yfir í þeim leik og staðan var 0:1 fyrir Tindastól i hálfleik en það komu fimm mörk frá liði FH í seinni hálfleik en meðal annars skoraði Ída Marín Hermannsdóttir tvö mörk í þeirri endurkomu hjá FH.