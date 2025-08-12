Hópurinn klár fyrir Portúgal

Hópurinn er klár hjá karlalandsliðinu í körfubolta fyrir tvo æfingaleiki í Braga í Portúgal.
Þrettán manns eru í hópnum en aðeins 12 munu taka þátt á Evrópumótinu sem hefst í lok ágúst.
Jaka Brodnik, leikmaður Keflavíkur sem fékk ríkisborgararétt í sumar, er ekki í hópnum en hann fór með liðinu á alþjóðlegt mót í byrjun ágúst.
Hér fyrir neðan má sjá íslenska hópinn sem fer til Portúgal:
Almar Orri Atlason – USA – 2 landsleikir
Elvar Már Friðriksson – Marousso, Grikkland – 76
Haukur Helgi Pálsson – Álftanes – 77
Hilmar Smári Henningsson – Stjarnan – 22
Jón Axel Guðmundsson – Burgos, Spáni – 37
Kári Jónsson – Valur – 37
Kristinn Pálsson – Valur – 39
Martin Hermannsson – Alba Berlin, Þýskaland – 79
Orri Gunnarsson – Stjarnan – 13
Styrmir Snær Þrastarson – Belfius-Mons, Belgía – 22
Sigtryggur Arnar Björnsson – Tindastóll – 39
Tryggvi Hlinason – Bilbao, Spánn – 71
Ægir Þór Steinarsson – Stjarnan - 93
Í æfingahópnum voru 22 leikmenn en þeir Bjarni Guðmann Jónsson – Stjarnan, Frank Aron Booker – Valur, Friðrik Leó Curtis – USA, Jaka Brodnik – Keflavík, Mario Matasovic - Njarðvík, Ragnar Nathanaelsson – Hamar, Sigurður Pétursson – Keflavík, Ólafur Ólafsson – Grindavík og Þórir Þorbjarnarson – KR fara ekki með til Portúgal.