Íþróttir | Karfa karla | mbl | 12.8.2025 | 14:02

Hópurinn klár fyrir Portúgal

Craig Pedersen þjálfari íslenska landsliðsins.
Craig Pedersen þjálfari íslenska landsliðsins. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Hóp­ur­inn er klár hjá karla­landsliðinu í körfu­bolta fyr­ir tvo æfingaleiki í Braga í Portúgal.

Þrettán manns eru í hópnum en aðeins 12 munu taka þátt á Evr­ópu­mót­inu sem hefst í lok ág­úst.

Jaka Brodnik, leikmaður Keflavíkur sem fékk ríkisborgararétt í sumar, er ekki í hópnum en hann fór með liðinu á alþjóðlegt mót í byrjun ágúst.

 

Hér fyr­ir neðan má sjá ís­lenska hóp­inn sem fer til Portúgal:

Almar Orri Atlason – USA – 2 landsleikir

Elvar Már Friðriksson – Marousso, Grikkland – 76 

Haukur Helgi Pálsson – Álftanes – 77 

Hilmar Smári Henningsson – Stjarnan – 22 

Jón Axel Guðmundsson – Burgos, Spáni – 37 

Kári Jónsson – Valur – 37 

Kristinn Pálsson – Valur – 39 

Martin Hermannsson – Alba Berlin, Þýskaland – 79 

Orri Gunnarsson – Stjarnan – 13 

Styrmir Snær Þrastarson – Belfius-Mons, Belgía – 22 

Sigtryggur Arnar Björnsson – Tindastóll – 39 

Tryggvi Hlinason – Bilbao, Spánn – 71 

Ægir Þór Steinarsson – Stjarnan - 93

Í æfingahópnum voru 22 leikmenn en þeir Bjarni Guðmann Jónsson – Stjarnan, Frank Aron Booker – Valur, Friðrik Leó Curtis – USA, Jaka Brodnik – Keflavík, Mario Matasovic - Njarðvík, Ragnar Nathanaelsson – Hamar, Sigurður Pétursson – Keflavík, Ólafur Ólafsson – Grindavík og Þórir Þorbjarnarson – KR fara ekki með til Portúgal.

mbl.is
Fleira áhugavert
Krefja Íslandsbanka um bætur Ryðja burt helstu hindrun virkjunar Handtóku „hættulegan“ mann: Ekkert vopn í bílnum „Hæsta öryggisstig“ vegna heimsóknar Víkinga
Fleira áhugavert
„Hæsta öryggisstig“ vegna heimsóknar Víkinga Trump tekur yfir stjórn lögreglunnar Rekstur Íslendinga í þrot eftir hneyksli Vilja flytja Gunnfaxa aftur af Sólheimasandi