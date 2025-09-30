Íþróttir | Karfa karla | mbl | 30.9.2025 | 20:04

Njarðvík byrjaði á þægilegum sigri

Danielle Rodriguez var öflug í liði Njarðvíkur í kvöld.
Danielle Rodriguez var öflug í liði Njarðvíkur í kvöld.

Brittany Dinkins átti stórleik fyrir Njarðvík þegar liðið vann öruggan sigur á Stjörnunni, 81:64, í upphafsleik úrvalsdeildar kvenna í körfuknattleik í Garðabæ í kvöld.

Dinkins skoraði 26 stig, tók átta fráköst og stal boltanum þrisvar sinnum. Var hún stigahæst allra í leiknum.

Danielle Rodriguez bætti við 19 stigum, 13 fráköstum og sex stoðsendingum fyrir Njarðvík.

Njarðvík vann Meistarakeppni KKÍ á laugardag og fer því vel af stað á nýju tímabili.

Töluvert jafnræði var með liðunum framan af og munurinn sex stig, 42:36, í hálfleik.

Þegar líða tók á síðari hálfleik hertu Njarðvíkingar tökin og unnu að lokum 17 stiga sigur.

Stigahæst hjá Stjörnunni var Berglind Katla Hlynsdóttir með 15 stig, sex fráköst og fimm stolna bolta.

