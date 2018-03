Curry fagnar Jóni og félögum (myndskeið)

NBA-meistarinn Stephen Curry leyndi ekki gleði sinni þegar Jón Axel Guðmundsson og samherjar hans í Davidson-skólanum unnu sér sæti í 64-liða úrslitum NCAA eða March Madness eins og það er kallað í Bandaríkjunum.

Curry er fyrrverandi leikmaður Davidson og horfði á Davidson vinna Rhode Island í úrslitaleik A10-riðilsins sem tryggði liðinu keppnisrétt í úrslitakeppninni. Curry birti myndskeið á samskiptamiðlum þar sem öskrin í honum heyrast glögglega.

Á meðfylgjandi myndskeiði sést einni þjálfari Davidson, Bob McKillop, í spjalli í sjónvarpsútsendingu.

"We're dancing baby!" 🙌



-@StephenCurry30 reacts to @DavidsonMBB earning it's bid to the Big Dance. pic.twitter.com/Nt7O439cri