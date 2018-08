Kári Jónsson á leiðinni til Barcelona

Körfuboltamaðurinn Kári Jónsson er á leiðinni til spænska stórliðsins Barcelona ef marka má Sportando. Barcelona er eitt allra stærsta félag Spánar og spilar liðið í Evrópudeildinni, sterkustu Evrópukeppni körfuboltans.

Barcelona hefur átján sinnum orðið spænskur meistari og tvívegis Evrópumeistari. Liðið hafnaði í þriðja sæti spænsku deildarinnar á síðustu leiktíð og í 13. sæti í Evrópudeildinni.

Kári var algjör lykilmaður hjá Haukum sem urðu deildarmeistarar síðasta vetur en urðu að sætta sig við að falla úr leik á móti KR í undanúrslitum Íslandsmótsins.

ACB and Euroleague powerhouse Barcelona is close to signing Icelandic prospect Kari Jonsson, a source told Sportando