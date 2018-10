Fer ekki úr þessari treyju (myndskeið)

Aðdáendur Michael Jordan eru tryggir og finnast víða um heim. Einn slíkur hefur nú ratað í fjölmiðla vestan hafs eftir að hafa látið húðflúra treyju Jordans á líkama sinn.

Auðveldara er að virða útkomuna fyrir sér í meðfylgjandi myndskeiði sem bandaríski miðililnn Bleacher Report birti.

Michael Jordan varð tvöfaldur ólympíumeistari í körfuknattleik og sexfaldur NBA-meistari. Ekki virðist skipta miklu máli þótt langt sé síðan Jordan lagði skóna á hilluna.

Got an MJ jersey tatted on his back 😳



(via fronttattoo/IG) pic.twitter.com/MKvxRBzviz