LeBron mættur aftur til leiks

LeBron James sneri aftur út á völlinn með Los Angeles Lakers í NBA-deildinni í körfuknattleik í nótt en hann hafði misst af síðustu 17 leikjum liðsins vegna meiðsla.

LA Lakers hafði betur gegn grönnum sínum í LA Clippers í framlengdum leik 123:120. LeBron lék í 40 mínútur og var stigahæstur í liði sinna manna með 24 stig, tók 14 fráköst og gaf 9 stoðsendingar. Án LeBrons James hafði Lakers tapað 11 leikjum af þeim 17 sem hann missti af. Lou Williams var stigahæstur í liði Clippers með 24 stig.

Philadelphia 76'ers stöðvaði sigurgöngu meistaranna í Golden State Warriors með 113:104 sigri en fyrir leikinn höfðu meistararnir unnið 11 leiki í röð.

Joel Embiid skoraði 26 stig fyrir Philadelphia og tók 19 fráköst og Ben Simmons skoraði einnig 26 stig, tók 8 fráköst og gaf 6 stoðsendingar en Philadelphia hafði tapað tíu leikjum í röð fyrir Golden State. Stephen Curry fór mikinn með Golden State en hann skoraði 41 stig og gaf 6 stoðsendingar og Kevin Durant var með 25 stig.

Milwaukee Bucks hafði betur gegn Toronto Raptors 105:92 í uppgjöri toppliðanna í Austurdeildinni. Grikkinn Giannis Antetokounmpo skoraði 19 stig fyrir Milwaukee og tók 9 fráköst, Khris Middleton 18 og D.J. Wilson 16 en þetta var áttundi sigur liðsins í síðustu níu leikjum. Pascal Siakam var stigahæstur í liði Toronto með 28 stig og Kawhi Leonard var með 16 stig og tók 8 fráköst.

Derrick White skoraði 26 stig fyrir San Antonio Spurs í sigri liðsins á móti Brooklyn Nets 117:114. LaMarcus Aldridge setti niður þriggja stiga körfu undir lok leiksins en hann skoraði 20 stig og tók 13 fráköst í leiknum. D'Angelo Russell var atkvæðamestur hjá Brooklyn með 20 stig og gaf 9 stoðsendingar.

Úrslitin í nótt:

Orlando - Indiana 107:100

Detroit - Dallas 93:89

Toronto - Milwaukee 92:105

SA Spurs - Brooklyn 117:114

LA Clippers - LA Lakers 114:117 (framl.)

Golden State - Philadelphia 104:113

