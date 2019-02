Jón Axel valinn leikmaður vikunnar

Jón Axel Guðmundsson, landsliðsmaður í körfubolta, er að gera afar góða hluti með Davidson háskólanum í Bandaríkjunum. Hann varð á dögunum fyrsti leikmaðurinn til að þrefaldri tvennu fyrir skólann í 46 ár. Í dag var hann síðan valinn leikmaður vikunnar í Atlantic 10 deildinni.

Jón Axel er með 23 stig, 9 fráköst og 7,5 stoðsendingar að meðaltali í leik í vikunni. Hann skoraði 20 stig, tók 10 fráköst og gaf 10 stoðsendingar í sigri á Rhode Island í síðasta leik.

Íslenski leikmaðurinn er sá fyrsti í sögunni sem tekur 500 fráköst, gefur 400 stoðsendingar og skorar 1000 stig fyrir skólann.

