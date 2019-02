Toronto fór illa með Boston

Toronto Raptors vann öruggan sigur gegn Boston Celtics 118:95 í NBA-deildinni í körfuknattleik í nótt.

Toronto er í öðru sæti í Austurdeildinni á eftir Milwaukee Bucks en þetta var 45. sigur Toronto á tímabilinu. Kamerúninn Pascal Siakam var stigahæstur með 25 stig og Kawhi Leonard var með 21. Marcus Morris var atkvæðamestur í liði Boston með 17 stig en Toronto náði að halda stjörnu Boston-liðsins, Kyrie Irving, algjörlega í skefjum en hann skoraði aðeins 7 stig í leiknum.

New York Knicks vann annan heimaleikinn í röð eftir að hafa tapað átján leikjum í röð á heimavelli. New York hafði betur gegn Orlando 108:103. Emmanuel Mudiay var stigahæstur í liði New York með 19 stig og Allonzo Trier var með 18. Aaron Gordon og Nikola Vucevic voru stigahæstir í liði Orlando með 26 stig hvor.

Nikola Jokic skoraði 36 stig og gaf 10 stoðsendingar í sigri Denver gegn Oklahoma. Paul George var stigahæstur í liði Oklahoma með 25 stig og Russell Westbrook skoraði 22, tók 14 fráköst og gaf 9 stoðsendingar.

Úrslitin í nótt:

Toronto - Boston 118:95

New York - Orlando 108:103

Denver - Oklahoma 121:112