Jón Axel í nýliðaval NBA

Jón Axel Guðmundsson, sem hefur farið á kostum með Davidson háskólaliðinu í Bandaríkjunum, hefur tekið þá ákvörðun að reyna að komast í nýliðaval NBA-deildarinnar í sumar en frá þessu greinir hann á instagram-síðu sinni.

Jón Axel hefur átt góðu gengi að fagna í bandarísku háskóladeildinni í vetur en hann var með 16,9 stig, 7,3 fráköst og 4,8 stoðsendingar að meðaltali í leikjum Davidson í vetur.

Nýliðavalið fer fram í Brooklyn þann 20. júní í sumar.

After Careful Consideration with my family, trainer and coaches, I believe it is in my best interest to declare for the 2019 NBA Draft with the option of returning for my senior year. Based off of the new rules, I will hire an agent. I appreciate the support of my family, teammates, friends, the coaching staff and the Davidson Community for their endless support. I am very excited to pursue my goal and also excited about the opportunity to return to Davidson as well. #TCC 🐾🏀