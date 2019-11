Atti kappi við hetjuna

LeBron James var hetja LA Lakers í framlengingu þar sem hann setti niður 9 stig er liðið vann Dallas Mavericks 119:110 í NBA-deildinni í nótt er 8 leikir fóru fram. Danny Green, leikmaður Lakers, jafnaði með flautukörfu í venjulegum leiktíma og tryggði liðinu inn í framlengingu.

James náði þrefaldri tvennu og setti í leiknum niður 39 stig, gaf 16 stoðsendingar og tók 10 frákost.

Slóveninn tvítugi hjá Dallas, Luka Doncic, náði því einnig og setti niður 31 stig, gaf 15 stoðsendingar og 13 fráköstum.

Um var að ræða 10 þreföldu tvennuna hjá Doncic sem er met fyrir leikmenn undir 21 ára aldri. James hefur náð 82 á ferlinum en náði 5 slíkum áður en hann varð 21 árs.

Eftir leik var rætt um þá LeBron og Doncic en sá síðarnefndi leit ávallt upp til LeBron er hann var yngri.

„Fyrir mér þá skiptir mestu máli að spila leikinn á réttan hátt og fá liðsfélaga mína með. Mér tókst að hvetja strák sem var ekki einu sinni í Bandaríkjunum til dáða. Það er frekar einstakt,” sagði James í viðtali eftir leik en nánar er rætt við hann í myndskeiðinu hér að neðan.

"You never know who you can inspire along your path ..."@KingJames tells @heydb what it means for him to know he's impacted Luka with how he's played the game. pic.twitter.com/2JgbAhOiPX