Allir kynntir sem Kobe - úrslit næturinnar

Körfuknattleiksliðið LA Lakers spilaði sinn fyrsta leik í NBA-deildinni í körfuknattleik í nótt, gegn Portland Trail Blaszers, eftir fráfall goðsagnar félagsins, Kobe Bryant, sem lést á dögunum í þyrluslysi. Eins og við var að búast var minning Bryants heiðruð fyrir leik en Bryant spilaði með liðinu frá árunum 1996-2006 og vann með því fimm NBA-titla. Allir byrjunarliðsmenn Lakers í leiknum voru kynntir sem Kobe Bryant við mikinn fögnuð áhorfenda og þá hélt LeBron James, góðvinur hans ræðu um vin sinn sem lesa má hér.

Portland vann leikinn 127:119. Damian Lillard átti stórleik fyrir lið Portland og setti niður 48 stig, tók 9 fráköst og átti 10 stoðsendingar.

Hjá Lakers var Anthony Davis stigahæstur með 37 stig, 15 fráköst og 6 stoðsendingar. LeBron James setti sjálfur niður 22 stig í leiknum, tók 8 fráköst og gaf 10 stoðsendingar.

Í leik Toronto Raptors var Pascal Siakam stigahæstur með 30 stig í sigri liðsins á Detroit Pistons. Leiðinlegt atvik átti sér stað í fjórða leikhluta er Kyle Lowry, sem setti niður 7 stig, datt út úr áhorfendaskarann og var svo ýtt aftur inn á völlinn af áhorfanda.

„Þetta er í annað skiptið sem þetta kemur fyrir mig. Ég veit ekki hvort ég muni geta haft stjórn á mér þegar þetta gerist næst. En vonandi,” sagði Lowry m.a. í viðtali eftir leik en sams konar atvik átti sér stað hjá kappanum í fyrra í leik gegn Golden State Warriors.

Kyle Lowry says he’s upset about a fan shoving him:



“It’s unbelievable man. Our fans shouldn’t be represented by people like him. It’s the second time it’s happened to me...next time it happens I don’t know if I’ll be able to control myself and hopefully I will.” pic.twitter.com/5kN4sUGkuT