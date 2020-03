Toppliðin fóru illa að ráði sínu

Milwaukee Bucks tapaði nokkuð óvænt fyrir Miami Heat í Miami í bandarísku NBA-deildinni í körfuknattleik í nótt. Leiknum lauk með 105:89-sigri Miami sem leiddi með tveimur stigum í hálfleik. Giannis Antekounmpo náði sér ekki á strik í liði Milwaukee en hann skoraði 13 stig og tók fimmtán fráköst.

Þeir Jimmy Butler og Jae Crowder voru stigahæstir í liði Miami með 18 stig hvor. Milwaukee er áfram á toppi Austurdeildarinnar með 52 sigra en Miami er í fjórða sætinu með 39 sigra. Þá tapaði Houston Rockets afar óvænt fyrir New York Knicks í New York, 125:123, en New York leiddi með tíu stigum í hálfleik, 73:63.

RJ Barrett var stigahæstur New York-manna með 27 stig. James Harden skoraði 35 stig fyrir Houston og Russell Westbrook 24 stig en það dugði ekki til. Houston er í fjórða sæti Vesturdeildarinnar með 39 sigra en New York, sem hefur lítið getað í vetur, er í þrettánda sæti Austurdeildarinnar með 19 sigra.

Úrslit næturinnar í NBA:

Cleveland Cavaliers 113:126 Utah Jazz

New York Knicks 125:123 Houston Rockets

Orlando Magic 107:130 Portland Trail Blazers

Atlanta Hawks 88:127 Memphis Grizzlies

Miami Heat 105:89 Milwauke Bucks

Chicago Bulls 109:107 Dallas Mavericks

San Antonio Spurs 111:1116 Indiana Pacers