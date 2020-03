Ekkert umspil hjá Grindvíkingnum

Jón Axel Guðmunds­son, landsliðsmaður í körfuknatt­leik, hefur væntanlega lokið leik sem leikmaður Davidson Wildcats í bandaríska háskólaboltanum eftir að tilkynning barst um að hætt verði við umspil Atlantic 10-keppninnar vegna útbreiðslu kórónuveirunnar.

Fleiri keppnir innan bandaríska háskólaboltans hafa blásið til sömu aðgerða og verður væntanlega hætt við alla úrslitakeppni háskólaboltans eins og hún leggur sig, m.a „March Madness“ sem er einn stærsti íþróttaviðburður Bandaríkjanna á ári hverju.

Jón Axel lýsti yfir vonbrigðum sínum með niðurstöðuna á Twitter í dag, en hann mun útskrifast úr skólanum eftir tímabilið. Átti fyrsti leikur umspilsins hjá Davidson að fara fram klukkan 22 í kvöld.

Not how I pictured my senior year ending 🥺🥺🥺 https://t.co/cIiKSwilFD