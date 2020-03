Gerði grín að veirunni og fékk hana sjálfur

Franski körfuknattleiksmaðurinn Rudy Gobert hefur greinst með kórónuveiruna og var NBA-deildinni frestað um óákveðinn tíma vegna þessa. Nú er komið í ljós að önnur stjarna Utah Jazz-liðsins, Donovan Mithcell, er einnig með veiruna. Eru þeir tveir bestu menn Utah Jazz.

Aðeins 48 tímum áður en Gobert greindist með veiruna gerði hann lítið úr nýjum reglum NBA-deildarinnar um fjarlægð leikmanna og fréttamanna á blaðamannafundum. Þá lék hann sér að því að snerta hljóðnema og upptökutæki fréttamanna eftir blaðamannafund.

Með uppátækinu gæti Gobert hafa smitað fréttamenn, en ESPN greindi frá því í dag að Gobert hafi leikið svipaðan leik í búningsklefa Utah Jazz og leikið sér að því að snerta eigur liðsfélaga sinna.

So...here is Rudy touching all the mics following Mondays shoot around that has some people concerned... #TakeNote #utahjazz #CoronaVirus pic.twitter.com/dr4auECTr4