Grátið yfir Kobe

Kobe Bryant var ótrúlegur íþróttamaður og enn ótrúlegri karakter. Arfleifð hans er þó ekki svart-hvít þótt flestir minnist hans með hlýju.

Það var seint síðasta sunnudaginn í janúar sem ég tók eftir því að ólíklegasta fólk setti inn myndir af körfuboltagoðsögninni Kobe Bryant á samfélagsmiðla. Það rann fljótt upp fyrir mér að ekki væri allt með felldu, líklega hefði eitthvað komið fyrir. Með einfaldri leit á netinu var hægt að komast að sannleiknum; Kobe var dáinn, aðeins fjörutíu og eins árs gamall.

Þetta kvöldið og næstu daga var ég í hálfgerðu sjokki. Ég brast í grát þegar ég horfði á leikmenn NBA-deildarinnar votta honum virðingu og líka þegar sýnd voru myndbönd af Kobe með dóttur sinni, hinni 13 ára gömlu Giönnu. Hún var um borð í þyrlunni sem brotlenti þennan sunnudag og fórst ásamt Kobe og hinum sjö sem um borð voru. Ég skildi ekki alveg hvers vegna ég tók þetta svo nærri mér því ég hafði aldrei hitt Kobe, ekki einu sinni séð hann með berum augum. Sem stuðningsmaður Los Angeles Lakers í NBA-deildinni hafði ég meira að segja farið að bera nokkurn kala til kappans þegar leið á ferilinn. Mér fannst hann halda liðinu í gíslingu með því að skjóta of mikið, spila of mikið og fá of há laun þegar liðinu gekk illa og hann ekki lengur meðal bestu leikmanna deildarinnar. Auk þess var ég ekki alveg viss hvað mér ætti að finnast um nauðgunarkæruna frá árinu 2003.

Umdeildur maður

Kobe Bryant var aðeins 17 ára þegar hann var valinn þrettándi í nýliðavalinu árið 1996 en honum var skipt til Lakers frá Charlotte Hornets strax á eftir. Fyrsta árið hjá Lakers fékk hann lítið að spila en á næstu árum myndaði hann ógnarlegt tvíeyki með Shaquille O'Neal og vann Lakers titilinn þrjú ár í röð árin 2000-2002. Árið 2003 syrti þó í álinn hjá Bryant sem var ákærður fyrir nauðgun af hótelstarfsmanni. Bryant hélt því fram að samfarirnar hefðu verið með samþykki beggja og var málinu á endanum vísað frá því meint fórnarlamb vildi ekki bera vitni. Bryant viðurkenndi þó seinna að þótt hann hefði litið svo á að samþykki hefði verið á milli hans og 19 ára konunnar sem kærði hann þá áttaði hann sig á því nú að henni hefði ekki liðið eins.

AFP

Málið var tekið upp fyrir rétti sem einkamál og var það leyst utan dómstóla. Orðspor Bryants beið mikinn hnekki vegna málsins enda átti hann eiginkonu og nýfædda dóttur og þurfti hann að endurbyggja ímynd sína sem fjölskyldumaður eftir þetta. Gekk það vel enda hafa flestir minnst hans sem mikils fjölskyldumanns eftir andlát hans. Á meðan hann var enn að spila mætti hann á æfingar og leiki í þyrlu til að sleppa við umferð og þar með geta varið meiri tíma með fjölskyldunni.

Síðan hann hætti að leika sem körfuboltamaður var fjölskyldan það langmikilvægasta í lífi Bryants. Hann byrjaði að þjálfa körfuboltalið dóttur sinnar heitinnar (og var einmitt á leið á leik liðsins með henni og fleirum úr liðinu þegar þyrlan brotlenti). Hann sást ekki oft á leikjum Lakers í Stapels Center og hann sagðist frekar vilja verja tímanum með fjölskyldunni. Þegar hann mætti var það oftast með Giönnu og fór mjög vel á þeim. Þá sást vel hve gaman Bryant hafði af því að benda henni á ýmis smáatriði sem tengdust leiknum en hún er sú eina af fjórum dætrum Bryants sem hefur dembt sér í körfubolta líkt og hann.

Vinnusemi og sigurvilji

Inni á vellinum einkenndist ferill Bryants af einskærri forvitni, óbilandi trú á sjálfan sig og sigurvilja. Hann var tilbúinn að ganga mun lengra en aðrir til að ná árangri, sérstaklega er varðaði tímann sem hann varði til þess.

Þegar Bryant var 12 ára tók hann þátt í sumarmóti með jafnöldrum sínum. Að eigin sögn skoraði hann ekki eitt stig allt mótið. Hann var niðurbrotinn enda skipti körfubolti hann miklu; faðir hans var atvinnumaður í íþróttinni. Í stað þess að gefast upp ákvað Bryant að leggja meira á sig. Hann sá að ef hann æfði klukkutíma lengur á hverjum degi en jafnaldrar hans liði ekki á löngu áður en hann næði þeim að getu. Ári seinna var hann búinn að bæta sig mikið og gat sett niður opin skot. Ári eftir það hafði hann tekið út mikinn líkamlegan þroska og með þrotlausum æfingum náð tökum á grunnatriðum íþróttarinnar. Varð það til þess að hann var orðinn besti leikmaður Pennsylvaníuríkis í sínum aldursflokki aðeins tveimur árum eftir að hafa verið einn af þeim lélegustu.

AFP

Önnur saga sem undirstrikar vinnusemi og sigurvilja Bryants kemur frá Jay Williams, fyrrverandi leikmanni Chicago Bulls. Bulls áttu leik gegn Lakers í Staples Center eitt kvöldið og Williams, sem segist alltaf vilja vera sá sem leggur mest á sig, ákvað að mæta nokkrum klukkutímum fyrir leik og taka skot áður en hann færi í gegnum upphitunarrútínu sína. Þegar hann mætti var Bryant mættur að æfa. Williams tók sín skot og var að í þónokkuð langan tíma en þegar hann hætti var Bryant enn að og hann var ekki að taka nein upphitunarskot. Hann var á fullu, líkt og um leik væri að ræða.

Í leiknum, sem Lakers unnu, skoraði Bryant um 40 stig. Eftir leikinn stóðst Williams ekki mátið og spurði Bryant af hverju hann hefði æft svona lengi fyrir leikinn. „Ég sá þig koma inn,“ svaraði Bryant, „og vildi sýna þér að sama hversu mikla vinnu þú leggur á þig þá er ég tilbúinn að leggja enn meira á mig.“ Í heimi atvinnumanna í körfubolta, þar sem langflestir hafa lagt mikið á sig til að komast á þann stað sem þeir eru á, var Kobe Bryant stigi fyrir ofan þá alla. „Ég skildi aldrei,“ sagði hann eitt sinn, „af hverju það að ná árangri væri ekki það mikilvægasta fyrir öllum. Hvað ertu þá að gera hérna?“

Einstaklega forvitinn

Það var þó ekki einungis vinnusemin sem einkenndi Bryant sem leikmann. Hann var einstaklega forvitinn. Hann var sífellt að leita nýrra leiða til að bæta leik sinn. Hann skoðaði ekki bara myndbandsupptökur af leikjum heldur líka ljósmyndir. Hann kom upp að öllum sem hann langaði að læra af og spurði þá spjörunum úr. Hann myndaði til dæmis vinasamband við Michael Jordan, sem á þeim tíma kallaði ekki allt ömmu sína en sá að eitthvað var líkt með þeim Bryant og um leið ólíkt öðrum leikmönnum. Báðir voru þeir tilbúnir að ganga lengra en aðrir.

Bryant var einnig til í að leiðbeina þeim sem vildu feta sömu leið og hann og virtist hafa ósvikinn áhuga á því að hjálpa öðrum. Hann gaf sér tíma til að svara öllum smáskilaboðum frá leikmönnum, fréttamönnum og öðrum sem unnu í kringum deildina. Morguninn fyrir þyrluferðina örlagaríku sendi hann syni O'Neals, Shareef, sem leikur körfubolta í háskóla í Bandaríkjunum, skilaboð. Hann hafði nýlega skipt um skóla og vildi Bryant athuga hvernig hann hefði það. Shareef svaraði en of seint til að fá svar til baka.

Sagnalistin heillaði

Eftir að ferlinum lauk stofnaði Bryant Granity Studios, fyrirtæki sem einbeitir sér að því að segja börnum íþróttasögur í gegnum bækur, hlaðvörp og fleira. Hann vildi hjálpa börnum að rækta þá kosti sem þarf bæði til að ná árangri í íþróttum og á öðrum sviðum lífsins. Fyrst ætlaði Bryant að fara út í þá starfsemi sem gæfi honum sem mest í aðra hönd en áttaði sig fljótt á því að rétt væri að eltast við ástríðuna, þ.e. að segja sögur. Sagnalistin hafði lengi verið honum hugstæð og þegar hann tilkynnti að hann hygðist hætta að leika körfubolta gaf hann út ljóðið „Dear Basketball“. Ljóðið varð seinna að teiknaðri stuttmynd sem Granity Studios framleiddi og vann Bryant Óskarinn fyrir.

AFP

Næst á dagskrá voru barnabækurnar. Bryant las bækur rithöfundarins Wesleys Kings og var heillaður. Hann sendi honum strax tölvupóst og hringdi síðar í hann. Úr varð að King og Bryant skrifuðu saman tvær bækur, sú seinni kom út nú í byrjun mánaðarins. Fjölluðu þær um körfuboltalið sem fær nýjan þjálfara og læra liðsfélagarnir í gegnum hann hvernig á að vinna saman sem lið, takast á við kvíða og taka áhættu. Í viðtali við The Athletic lýsir King samstarfi sínu við Bryant. Hann segir Bryant hafa verið óhræddan við að ganga lengra en aðrir, verið kröfuharðan en fyrst og fremst haft áhuga á því að segja sögur og hvetja krakka og unglinga til dáða.

Fyrir Bryant skipti það ekki máli hvort um væri að ræða stelpur eða stráka. Granity gaf út fleiri bækur af svipuðum meiði sem Bryant skrifaði í samstarfi við aðra rithöfunda. Þær innhéldu jafnt stráka sem stelpur sem söguhetjur enda hafði Bryant dætur sínar fjórar í huga við skrif bókanna. Þá var hann einstaklega stoltur af dóttur sinni Giönnu (og hinum auðvitað líka). Hann montaði sig af því hve forvitin hún væri um leikinn og flaug meira að segja með fyrrverandi körfuboltamann heim til sín svo hann gæti kennt henni og liðsfélögunum gabbhreyfingar með boltann.

Hann var Kobe

Kobe var langt frá því að vera fullkominn. Hann krafðist fullkomnunar frá liðsfélögum sínum, eða að minnsta kosti viljans til þess að ná fullkomnum, og lét menn heyra það ef honum fannst þeir ekki skila því sem hann vildi. Hann var sjálfselskur, skaut of mikið og setti stundum sjálfan sig fram fyrir liðið, þótt hann hefði aldrei viðurkennt það sjálfur. Hann breytti rangt kvöldið með konunni. Hvort hann hefði átt að sitja inni eða taka út refsingu fyrir það er efni í aðra grein.

Eftir ákæruna reyndi hann raunverulega að verða betri maður. Og ég held honum hafi tekist vel upp og komið hreint fram. Hann elskaði fjölskyldu sína af öllu hjarta og augljóst var hversu miklu máli hún skipti hann.

Kobe var átrúnargoðið mitt á yngri árum. Hann fyllti mig eldmóði og hvatti mig til að leggja harðar að mér við það sem ég tók mér fyrir hendur. Hann sýndi mér hvað hægt væri að gera þegar maður hefur viljann, vinnusemina og trúna. Þess vegna vakti ég margar nætur á grunnskólaaldri til að geta horft á hann spila. Þess vegna fær það svo á mig að hann sé dáinn. Hann var langt frá því að vera fullkominn. En hann var Kobe.