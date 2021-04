Stórleikur ungstirnisins dugði ekki í New York

Zion Williamson átti stórleik fyrir New Orleans Pelicans þegar liðið heimsótti New York Knicks í bandarísku NBA-deildinni í körfuknattleik í dag.

Williamson, sem er einungis tvítugur, skoraði 34 stig og tók níu fráköst, en leiknum lauk með 122:112-sigri New York.

Julius Randle var stigahæstur í liði New York með 33 stig og tíu stoðsendingar en New York er í sjötta sæti Austurdeildarinnar með 31 stig á meðan New Orleans er í ellefta sæti Vesturdeildarinnar.

Þá skoraði Trae Young 34 stig og tók ellefu fráköst fyrir Atlanta Hawks þegar liðið fékk Indiana Pacers í heimsókn en leiknum lauk með 129:117-sigri Atlanta Hawks.

Atlanta er með 31 sigur í fimmta sæti Austurdeildarinnar en Indiana Pacers er í níunda sæti Austurdeildarinnar með 26 sigra.