Emil Karel Einarsson, fyrirliði Þórs frá Þorlákshöfn, var skiljanlega kampakátur eftir að liðið tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn í körfubolta á föstudag. Hann sagði í samtali við mbl.is að það hljómaði eins og draumur að Þórsarar væru orðnir meistarar í fyrsta skipti í sögunni.

„Það hljómar eins og draumur. Maður er enn þá að reyna að átta sig á þessu. Þetta er búið að vera stórfurðulegt tímabil og að ná að vinna er frábært í alla staði. Liðsheildin er búin að vera mögnuð í allan vetur og við gerðum engar breytingar heldur stóðum þétt saman og svo klárum við þetta saman sem liðsheild,“ sagði Emil í sigurvímu.

Þegar mínúta var eftir var ljóst að Þórsarar væru að vinna fjórða leik liðsins við Keflavík og einvígið 3:1. Leikmenn og stuðningsmenn voru farnir að fagna. „Ég var að reyna að segja strákunum í stúkunni að slaka á með sprengjurnar þegar það var mínúta eftir. Ég var ekki alveg tilbúinn í að kalla þetta búið en svo fór maður í einhvern trans. Ég man í rauninni ekkert hvað gerðist eftir það,“ sagði Emil.

Hann segir liðið aldrei hafa sett sér markmið um að verða meistari, en liðinu var spáð slæmu gengi fyrir mót.

„Við töluðum aldrei beint um hvert við stefndum. Við vissum að við værum með mjög gott lið og ég held það sé gott að við funduðum ekki sérstaklega um hvað við vildum gera. Við vildum bæta okkur eftir hvern leik og sjá hvert það skilaði okkur. Við héldum okkur alltaf á jörðinni og Lalli er stór partur af því. Hann fór aldrei of hátt upp eða of lágt niður. Okkur var spáð falli en svo vinnum við og ég er eins hamingjusamur og ég get verið,“ sagði Emil Karel.