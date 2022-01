Óvænt úrslit í San Francisco

Indiana Pacers hefur ekki gengið sérlega vel á þessu tímabili í NBA-deildinni í körfuknattleik en í nótt kom liðið verulega á óvart á útivelli gegn hinu geysisterka liði Golden State Warriors.

Indiana knúði fram sigur, 121:117, eftir framlengingu þar sem staðan var 110:110 eftir venjulegan leiktíma. Chris Duarte skoraði 27 stig fyrir Indiana og Justin Holiday 16 en Stephen Curry stóð uppúr í liði Golden State og skoraði 39 stig. Holiday tryggði Indiana framlenginguna með þriggja stiga körfu þegar sex sekúndur voru eftir af leiknum. Fjóra byrjunarliðsmenn vantaði í lið Indiana en það kom ekki að sök.

Litlar líkur eru á að Indiana komist í úrslitakeppnina en þetta var 17. sigur liðsins í 46 leikjum og það er í þrettánda sæti af fimmtán liðum í Austurdeildinni. Golden State er hinsvegar með 32 sigra í 45 leikjum og í öðru sæti Vesturdeildar, á eftir Phoenix Suns.

Phoenix vann einmitt sinn 35. sigur í 44 leikjum, og fimmta útisigurinn í röð, og lagði Dallas Mavericks á útivelli, 109:101. Devin Booker skoraði 28 stig fyrir Phoenix og Chris Paul var með 20 stig og 11 stoðsendingar en Luka Doncic skoraði 28 stig fyrir Dallas.

Í þriðja leik næturinnar vann New Orleans Pelicans útisigur á New York Knicks, 102:91. Litháinn Jonas Valaciunas var með 18 stig og 10 fráköst fyrir New Orleans en Mitchell Robinson skoraði 17 stig og tók 15 fráköst fyrir New York.