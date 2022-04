Atlanta og New Orleans tóku síðustu sætin

Atlanta Hawks og New Orleans Pelicans tryggðu sér í nótt síðustu sætin í úrslitakeppni NBA-körfuboltans í Bandaríkjunum eftir sigra í umspili.

Atlanta vann 107:101-útisigur á Cleveland Cavaliers þar sem Trae Young fór á kostum og skoraði 38 stig og gaf 9 stoðsendingar. Bogdan Bogdanovic gerði 19 stig. Finnski landsliðsmaðurinn Lauri Markkanen skoraði 26 stig fyrir Cleveland.

New Orleans Pelicans vann 105:101-útisigur á Los Angeles Clippers í kaflaskiptum leik. New Orleans var með tíu stiga forskot í hálfleik en Clippers vann þriðja leikhlutann með 20 stiga mun. New Orleans fagnaði hinsvegar sigri eftir góðan fjórða leikhluta.

Brandon Ingram skoraði 30 stig fyrir New Orleans og CJ McCollum gerði 19. Marcus Morris og Reggie Jackson gerðu 27 stig hvor fyrir Clippers.

Atlanta mætir Miami Heat, meisturum Austurdeildarinnar, og New Orleans mætir sigurvegurum Vesturdeildarinnar Phoenix Suns í 1. umferð úrslitakeppninnar.