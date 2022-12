Doncic skoraði fimmtíu í sigri Dallas

Fjórtán leikir fóru fram í NBA-deildinni í körfubolta í Bandaríkjunum í nótt. Slóveninn Luka Doncic átti sannkallaðan stórleik en hann skoraði 50 stig í 112:106-sigri Dallas Mavericks á Houston Rockets.

Ásamt því að skora 50 stig gaf Doncic einnig 10 stoðsendingar og tók átta fráköst. Jabari Smith var stigahæstur í liði Rockets með 24 stig.

Hinn síungi LeBron James skoraði 34 stig fyrir Los Angeles Lakers gegn Charlotte Hornets. Þau dugðu þó skammt því Hornets vann leikinn 134:130 en LaMelo Ball var stigahæstur í liði Hornets með 23 stig.

Domantas Sabonis gerði svokallaða tröllaþrennu fyrir Sacramento Kings í 125:111-tapi gegn Washington Wizards. Sabonis skoraði 25 stig, gaf 10 stoðsendingar og tók 15 fráköst. Kyle Kuzma dró vagninn fyrir Wizards en hann skoraði 32 stig.

Mikilvægasti leikmaður deildarinnar tvö ár í röð, Nikola Jokic, átti góðan leik fyrir Denver Nuggets í 120:107-sigri á Portland Trail Blazers. Jokic skoraði 28 stig, tók átta fráköst og gaf 10 stoðsendingar. Damian Lillard var stigahæstur í liði Portland með 34 stig.

44 stig Shai Gilgeous-Alexander fyrir Oklahoma City Thunder gegn New Orleans Pelicans dugðu skammt en New Orleans vann leikinn 128:125. Það sama má segja um frammistöðu RJ Barrett en hann skoraði einnig 44 stig í 118:117- tapi New York Knicks gegn Chicago Bulls. Þá skoraði Tyrese Haliburton 43 stig fyrir Indiana Pacers í 111:108-sigri á Miami Heat og Joel Embiid skoraði 44 í 119:114-sigri Philadelphia 76'ers á Los Angeles Clippers.

Kevin Durant var stigahæstur í liði Brooklyn Nets í 118:100-sigri á Milwaukee Bucks. Durant skoraði 24 stig fyrir Brooklyn en Giannis Antetokounmpo skoraði 26 fyrir Milwaukee.

Öll úrslit næturinnar má sjá hér að neðan:

San Antonio Spurs 113:133 Orlando Magic

LA Clippers 114:119 Philadelphia 76'ers

Detriot Pistons 105:130 Atlanta Hawks

Minnesota Timberwolves 109:121 Boston Celtics

Milwaukee Bucks 100:118 Brooklyn Nets

Toronto Raptors 118:107 Cleveland Cavaliers

Chicago Bulls 118:117 New York Knicks

Indiana Pacers 111:108 Miami Heat

Dallas Mavericks 112:106 Houston Rockets

New Orleans Pelicans 128:125 Oklahoma City Thunder

Portland Trail Blazers 107:120 Denver Nuggets

Memphis Grizzlies 125:100 Phoenix Suns

Washington Wizards 125:111 Sacramento Kings

Charlotte Hornets 134:130 LA Lakers