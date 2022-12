Tæplega fertugur LeBron átti risaleik

Los Angeles Lakers hafði betur gegn Atlanta Hawks á útivelli í NBA-deildinni í körfubolta í Bandaríkjunum í nótt, 130:121.

Þrátt fyrir að vera orðinn 38 ára hefur LeBron James engu gleymt, en hann skoraði 47 stig í leiknum, tók 10 fráköst og gaf 9 stoðsendingar. Thomas Bryant bætti við 19 stigum og 17 fráköstum. Trae Young skoraði 39 fyrir Atlanta.

Giannis Antetokounmpo átti einn einn stórleikinn fyrir Milwaukee Bucks sem vann Minnesota Timberwolves, 123:114. Grikkinn skoraði 43 stig og tók 20 fráköst. Milwaukee er í öðru sæti Austurdeildarinnar, á eftir Boston.

New Orleans Pelicans og Denver Nuggets, tvö efstu lið Vesturdeildarinnar, unnu sína leiki í nótt. New Orleans vann Philadelphia 76ers, 126:116, á heimavelli. CJ McCollum skoraði 42 stig fyrir New Orleans.

Denver vann Miami Heat á heimavelli, 124:119. Nikola Jocic skoraði 19 stig, tók 12 fráköst og gaf 12 stoðsendingar.

Úrslit næturinnar í NBA-körfuboltanum:

Orlando Magic – Washington Wizards 100:119

Atlanta Hawks – Los Angeles Lakers 121:130

Toronto Raptors – Phoenix Suns 113:104

Chicago Bulls – Detroit Pistons 132:118

Milwaukee Bucks – Minnesota Timberwolves 123:114

New Orleans Pelicans – Philadelphia 76ers 126:116

Denver Nuggets – Miami Heat 124:119

Golden State Warriors – Portland Trail Blazers 118:112

Sacramento Kings – Utah Jazz 126:125