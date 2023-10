Fær að æfa þrátt fyrir 25 leikja bann

NBA-deildin í körfuknattleik hefur veitt Ja Morant, stjörnu Memphis Grizzlies, leyfi til þess að æfa og ferðast með liðinu á meðan hann tekur út 25 leikja bann.

Í sumar úrskurðuðu for­ráðamenn NBA-deilarinnar Morant í 25 leikja bann vegna tveggja mynd­banda sem birt­ust á samfélagsmiðlum.

Á tveimur myndskeiðum sem birtust á Instagram í júní sást hann halda á byssu. NBA brást við og fær Morant því ekki að taka þátt í fyrstu 25 leikjum Memphis á komandi tímabili.

Ja Morant will be able to practice and travel with the team during his 25-game suspension. “I think it’s great for Ja, and it’s great for our group,” Grizzlies GM Zach Kleiman said.