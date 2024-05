Meistararnir felldir á heimavelli

Það verður nýr meistari í NBA deildinni í körfuknattleik í sjötta árið í röð eftir að Minnesota Timberwolves sló út meistara Denver Nuggets í oddaleik liðanna í Denver í nótt í undanúrslitum Vesturdeildarinnar á útivelli, 98:90.

Leikur liðana var stórleikur helgarinnar og þarna fóru tvö af þremur toppliðum deildarinnar í vetur og ljóst var eftir fyrstu sex leiki liðanna að allt gæti gerst í þessum leik.

Svo virtist lengi vel sem að meistararnir hefðu þetta innan handar. Denver lék vel í fyrri hálfleiknum og náði 15 stiga forystu í hálfleik. Þeir juku þá forystu í 20 stig strax í upphafi seinni hálfleiksins, en þá hrundi dæmið allt niður. Leikmenn gestanna gengu smám saman á lagið og höfðu jafnað leikinn í upphafi fjórða leikhlutans.

Á þessum tímapunkti geiguðu leikmenn Denver í þrettán síðustu skotum sínum í þriðja leikhlutanum.

Frábær seinni hálfleikur Minnesota

Þegar um fimm mínútur voru til leiksloka, var leikurinn enn í jánum, en þá skoruðu Úlfarnir sjö stig í röð og voru allt í einu með tíu stiga forystu þegar þrjár mínútur voru eftir. Sú forysta reyndist allt of mikið fyrir meistarana að yfirbuga og á endanum var sigur Minnesota, 98:90, nokkuð auðveldur í lokin.

Sem dæmi um yfirburði Timberwolves í seinni hálfleiknum, þá skoruðu gestirnir 60 stig, gegn 37 stigum Nuggets. Þetta var mesta forskot sem lið hefur þurft að yfirvinna í oddaleik í sögu úrslitakeppninnar.

Allt gerðist þetta þrátt fyrir að aðalstjarna og skorari Minnesota, Antony Edwards, átti erfitt uppdráttar í sókninni. Hann skoraði aðeins sextán stig í þessum leik, en fann leið til að spila upp samherja sína í sókninni.

Þeir Karl-Anthony Towns og Jaden McDaniels voru stigahæstir hjá Minnesota með 24 stig, en þeir Rudi Gobert og Naz Reid voru lykilleikmenn fyrir liðið á lokamínútunum með mikilvægar körfur og vítaskot.

AFP/David Berding

„Ég gat ekki fundið hrynjanda í leik mínum mest allan leikinn, þannig að ég þurfti að reiða mig á samherja mína í þessum leik. Þeir fóru að hitta vel í seinni hálfleiknum þannig að ég verð að þakka þeim fyrir þennan sigur,“ sagði Edwards við þuli TNT sjónvarpsstöðvarinnar strax í leikslok. „Við náðum að halda jafnvægi okkar inni á vellinum og það var lykillinn fyrir okkur í seinni hálfleiknum.“

Hjá meisturum Denver áttu þeir Nikola Jokic og Jamal Murray stórleik með 34 og 35 stig, en enginn annar leikmaður Denver náði sér á strik í sóknarleiknum og það var sú staðreynd sem skóp þetta tap liðsins. Allir aðrir leikmenn liðsins skoruðu aðeins 21 stig í þessum leik og það gengur bara ekki í oddaleik svo góðra liða.

Minnesota stefnir í lokaúrslit

Sigurlaun Minnesota verður viðureignin í úrslitarimmu Vesturdeildarinnar gegn Dallas Mavericks – sem sló út Oklahoma City Thunder á laugardag í sjötta leik þeirra liða í Texas.

Eins og oft hefur verið bent á í þessum pistlum, þá þurfa flest lið að ganga í gegnum erfið töp í úrslitakeppninni áður en að þau eru tilbúin í að komast í lokaúrslitin - eða vinna meistaratitilinn sjálfan. Það er lexía sem hið unga lið Thunder hefur ekki enn lært og liðið tapaði leiknum á laugardag á síðustu mínútu leiksins.

Minnesota hefur verið eitt af toppliðum deildarinnar allt keppnistímabilið og verður að teljast sigurstranglegt gegn Dallas í úrslitarimmu Vesturdeildarinnar, sem hefst á miðvikudag.

Ótrúleg hittni Indiana

Í Austurdeildinni fór Boston létt með Cleveland Cavaliers í annarri umferðinni eftir sigur í fimmta leik liðanna á miðvikudag, en Indianapolis þurfti sigur gegn New York Knicks í gær á útivelli í oddaleik þeirra liða í sömu umferð.

Í rimmu Indiana og New York höfðu heimaliðin unnið alla fyrstu sex leikina, en á endanum rann New York út á mannskap í oddaleiknum og hraðleikandi lið Indiana gekk á lagið með frábærum sóknarleik sem leikmenn Knicks áttu ekkert svar við. 130:109 sigur fyrir Pacers í leik þar sem leikmenn voru með 67% skotnýtingu í leiknum, þar á meðal 54% úr þriggja stiga skotum. Þessi hittni rétt sló met sem Boston hafði sett gegn New York Knicks fyrir 34 árum síðan.

New York kom inn í leik liðanna með tvo af þremur bestu leikmönnum liðsins meidda og þegar Jalen Brunson handarbrotnaði í þriðja leikhlutanum, fóru allar vonir Knicks um sigur út um þúfur. Indiana hélt áfram að skora í seinni hálfleiknum, en eftir meiðsl Brunson vantaði alla stigaskorun hjá New York og Indiana er allt of orkumikið lið til að gefa eftir í stigaskoruninni.

AFP/Dylan Buell

Stjörnuleikmaðurinn Tyrese Haliburton skoraði 26 stig fyrir Indiana, en velgengni liðsins þetta keppnistímabil má rekja til ákvörðunar framkvæmdastjóra liðsins að nappa í Pascal Siakam frá Toronto Raptors á miðju keppnistímabilinu í leikmannaskiptum. Hann kom inn í ungan leikmannahóp með mikla reynslu í úrslitakeppninni og hann bætti við 20 stigum, auk þess að reka samherja sína áfram allan leikinn.

„Ég átti í smá rifrildi við nokkra stuðningsmenn Knicks fyrir leikinn og það kveikti eld hjá mér strax í byrjun. Ég náði að gera góða atlögu að körfunni og skora fljótlega í leiknum, og hélt því áfram út leikinn. Það opnaði möguleika fyrir strákana og þeir tóku sín tækifæri mjög vel allan leikinn,“ sagði Halliburton í leikslok.

„Ég gerði mér vel grein fyrir því að við vorum í oddaleik og ég var ekki tilbúinn að fara í sumarfrí hugsandi um að hafa ekki tekið af skarið í slíkum leik. Það var frábær stemning hér í Garden í upphafi og við vildum bara þagga niður í henni frá byrjun.“

Boston tilbúið í slaginn

Boston og Indiana hefja rimmu sína á morgun í Boston Garden og leikmenn heimaliðsins verða vel hvíldir fyrir fyrsta leikinn.

Á pappírnum er Boston sigurstranglegra liðið, en það mun sjálfsagt velta nokkuð á því hvenær miðherjinn Kristaps Porzingis getur hafið keppni, en hann er óðum að jafna sig eftir tognun í kálfavöðva fyrir þremur vikum.

Nái hann að hefja leik í öðrum eða þriðja leiknum, er erfitt að sjá Indiana vinna hér, en Pacers verða samt verðugir mótherjar fyrir Boston og það er eins gott að leikmenn Celtics geri sér fulla grein fyrir því.

Yfir höfuð hefur þessi úrslitakeppni til þessa sýnt að það eru mörg lið í dæminu sem meistarakandídatar í deildinni í ár og ekkert er gefið hvað varðar úrslit. Hver hefði til dæmis séð fyrir sér Dallas gegn Indiana sem viðureignina í lokaúrslitunum fyrir aðeins fáeinum vikum síðan?