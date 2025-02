Spilaði stórkostlega fyrir toppliðið

Aaron Wiggins átti sannkallaðan stórleik fyrir Oklahoma City Thunder er liðið valtaði yfir Sacramento Kings í NBA-deildinni í körfubolta í nótt. Urðu lokatölur í Oklahoma 144:110.

Wiggins skoraði 41 stig og tók 14 fráköst. De‘Aron Fox skoraði 20 stig fyrir Sacramento. Oklahoma er í toppsæti Vesturdeildarinnar með 38 sigra og níu töp.

Houston Rockets, sem er í öðru sæti Vesturdeildarinnar, tapaði óvænt á heimavelli gegn Brooklyn Nets, 110:98. Ziarire Williams skoraði 21 stig fyrir Brooklyn og Jalen Green gerði 29 stig fyrir Houston.

Þá gerði Los Angeles Lakers góða ferð í New York og vann New York Knicks, 128:112. LeBron James skoraði 33 stig fyrir Lakers og Austin Reaves gerði 27. Josh Hart, fyrrverandi leikmaður Lakers, skoraði 26 stig fyrir New York.

Úrslit næturinnar í NBA-körfuboltanum:

Indiana Pacers 132:127 Atlanta Hawks

Utah Jazz 113:99 Orlando Magic

Charlotte Hornets 104:107 Denver Nuggets

Houston Rockets 98:110 Brooklyn Nets

Minnesota Timberwolves 103:105 Washington Wizards

Oklahoma City Thunder 144:110 Sacramento Kings

New York Knicks 112:128 Los Angeles Lakers

San Antonio Spurs 103:105 Miami Heat

Portland Trail Blazers 127:108 Phoenix Suns