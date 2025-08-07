Ísland tapaði en náði sínum besta árangri

Íslenska kvennalandsliðið í körfuknattleik skipað leikmönnum 20 ára og yngri mátti sætta sig við tap, 96:76, gegn Litháen þegar liðin áttust við í átta liða úrslitum A-deildar EM 2025 í Portúgal í kvöld.
Við ofurefli var að etja í kvöld en það breytir því ekki að um besta árangur íslenska U20-ára landsliðsins er að ræða frá upphafi í kvennaflokki.
Auk þess getur Ísland náð enn betri árangri en liðið mætir Belgíu á morgun í keppni um sæti 5-8. Með því að komast í fjórðungsúrslit er aukinheldur ljóst að liðið leikur áfram í A-deild Evrópumótsins.
Litháar voru með yfirhöndina allan tímann og leiddu með 14 stigum, 51:37, í hálfleik.
Enn hertu þeir tökin í upphafi síðari hálfleiks enda var munurinn orðinn 33 stig, 83:50, að loknum þriðja leikhluta.
Íslenska liðið lagaði stöðuna í fjórða leikhluta en niðurstaðan 20 stiga tap.
Kolbrún María Ármannsdóttir var stigahæst með 18 stig og níu fráköst. Jana Falsdóttir bætti við 13 stigum, fimm fráköstum og fjórum stoðsendingum.
Dzana Crnac og Emma Hrönn Hákonardóttir voru þá með tíu stig hvor.