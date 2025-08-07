Íþróttir | Körfubolti | mbl | 7.8.2025 | 10:51

Tap í fyrsta leik á EM

Daníel Geir Snorrason skoraði 17 stig í dag.
Daníel Geir Snorrason skoraði 17 stig í dag. Ljósmynd/FIBA

Íslenska U16 ára karlalandsliðið í körfubolta þurfti að þola tap gegn Króatíu, 91:79, í fyrsta leik í B-deild Evrópumótsins í Norður-Makedóníu í dag.

Ísland og Króatía eru í C-riðli ásamt Danmörku, Kósóvó, Hollandi og Úkraínu.

Jafnræði var með liðunum í fyrri hálfleik og var staðan jöfn að honum loknum, 43:43. Í þriðja leikhluta var áfram afar jafnt en Króatía var með eins stiga forystu, 71:70.

Hins vegar tók Króatía stjórnina í fjórða leikhluta og vann leikinn að lokum með 12 stigum, 91:79.

Daníel Geir Snorrason og Steinar Rafn Rafnarsson voru stigahæstir í liði Íslands með 17 stig hvor. Benóní Stefán Andrason var næststigahæstur með 15 stig og 11 fráköst.

Næsti leikur Íslands er á móti Danmörku á morgun.

mbl.is
