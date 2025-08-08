Doncic gat ekki komið í veg fyrir tap

Luka Doncic var stigahæstur allra þegar Slóvenía beið ósigur gegn Þýskalandi, 89:103, í vináttulandsleik í körfuknattleik í kvöld.
Liðin undirbúa sig nú af kappi fyrir EM 2025 sem hefst í lok mánaðarins en Slóvenía er í riðli með Íslandi á mótinu.
Doncic, stjarna LA Lakers í NBA-deildinni, skoraði 19 stig og gaf fimm stoðsendingar en skammt undan var Þjóðverjinn David Kramer, leikmaður Real Madríd, með 18 stig og fimm fráköst.
Franz Wagner, Þjóðverjinn sem leikur með Orlando Magic, var sömuleiðis með 18 stig.