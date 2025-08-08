Íþróttir | Körfubolti | mbl | 8.8.2025 | 23:05

Ekki afsökun heldur staðreynd

Craig Pedersen þjálfari íslenska landsliðsins í fótbolta.

Ásta Hind Ómarsdóttir

„Ég er mjög spenntur. Við unnum stórar körfuboltaþjóðir til að komast á mótið í þetta skiptið og spiluðum vel svo það verður spennandi að sjá hvort við getum haldið því áfram á Evrópumótinu,“ sagði Craig Pedersen, þjálfari íslenska karlalandsliðsins í körfubolta.

Ísland spilar á Evrópumótinu sem fram fer í Kýpur, Finnlandi, Póllandi og Lettlandi.

Þetta er þriðja Evrópumótið sem Ísland tekur þátt á og Pedersen hefur stýrt liðinu á þeim öllum. Ísland hefur spilað tíu leiki á mótinu en á enn þá eftir að vinna leik.

„Auðvitað viljum við breyta því en ég vil segja þetta, þetta er ekki afsökun heldur staðreynd: Önnur lið hafa fengið NBA-leikmenn til sín eða gefið Bandaríkjamanni vegabréf og það breytir miklu. En við erum með samheild og liðsanda sem hefur sigrast á svona hlutum áður og við getum vonandi sótt nokkra sigra í Póllandi,“ sagði Pedersen við mbl.is.

Ísland mætir Svíþjóð á fimmtudaginn og Portúgal á föstudaginn í vináttuleikjum. 

