„Ég er mjög spenntur. Við unnum stórar körfuboltaþjóðir til að komast á mótið í þetta skiptið og spiluðum vel svo það verður spennandi að sjá hvort við getum haldið því áfram á Evrópumótinu,“ sagði Craig Pedersen, þjálfari íslenska karlalandsliðsins í körfubolta.
Ísland spilar á Evrópumótinu sem fram fer í Kýpur, Finnlandi, Póllandi og Lettlandi.
Þetta er þriðja Evrópumótið sem Ísland tekur þátt á og Pedersen hefur stýrt liðinu á þeim öllum. Ísland hefur spilað tíu leiki á mótinu en á enn þá eftir að vinna leik.
„Auðvitað viljum við breyta því en ég vil segja þetta, þetta er ekki afsökun heldur staðreynd: Önnur lið hafa fengið NBA-leikmenn til sín eða gefið Bandaríkjamanni vegabréf og það breytir miklu. En við erum með samheild og liðsanda sem hefur sigrast á svona hlutum áður og við getum vonandi sótt nokkra sigra í Póllandi,“ sagði Pedersen við mbl.is.
Ísland mætir Svíþjóð á fimmtudaginn og Portúgal á föstudaginn í vináttuleikjum.