Erfiðir dagar framundan hjá Pedersen

„Við fengum helling út úr þessum leikjum,“ sagði Craig Pedersen þjálfari íslenska karlalandsliðsins í körfubolta um tvo vináttuleiki liðsins í undirbúningi Íslands fyrir Evrópumótið sem hefst í lok ágúst.
Ísland tapaði fyrri leiknum gegn Ítalíu 87:61 og leikurinn gegn Póllandi endaði með 92:90-tapi íslenska liðsins eftir hörkuleik.
„Liðið var smá ryðgað og við vorum ekki upp á okkar besta en það er við því að búast í fyrsta leiknum eftir sumarfrí þegar margir leikmenn hafa ekki spilað í nokkra mánuði.
Það var samt margt jákvætt og í seinni leiknum á móti Póllandi stóðu strákarnir, sem spiluðu þann leik, sig mjög vel, þeir spiluðu vel saman og börðust fyrir hvern annan. Við vorum með forystuna nánast allan leikinn en töpuðum því miður undir lokin en það sem skiptir mestu máli var að við sáum margt jákvætt og margir leikmenn spiluðu mjög vel,“ sagði Pedersen við mbl.is.
Framundan hjá liðinu eru tveir vináttuleikir við Svíþjóð og Portúgal.
„Vonandi náum við að spila með aðeins meira flæði og betur saman. Við viljum laga litlu mistökin sem við gerðum úti á Ítalíu og svo viljum við sjá leikmenn þannig að þegar við veljum hópinn þá getum við tekið upplýsta ákvörðun.“
Lokahópurinn fyrir Evrópumótið kemur í ljós eftir leikina tvo en EM byrjar í lok ágúst.
„Þetta er frekar opið enn þá, augljóslega eru nokkrir leikmenn sem verða í liðinu en það er ekki ákveðið hver verður ellefti og tólfti leikmaðurinn í liðinu. Það eru erfiðir dagar framundan að taka þessa ákvörðun en við verðum að velja það sem er best fyrir liðið.“