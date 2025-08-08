Hjá Boston um ókomin ár

Bandaríska körfuboltafélagið Boston Celtics hefur samið við Joe Mazzulla um að halda áfram þjálfun liðsins um ókomin ár.
Tilkynnti félagið að Mazzulla hafi skrifað undir nýjan langtímasamning en tók þó ekki fram til hversu margra ára hann er.
Undir stjórn Mazzulla varð Boston NBA-meistari á síðasta ári og hefur unnið 182 af 246 leikjum sínum undir hans stjórn.
Það gerir sigurhlutfall upp á 74 prósent, sem er það hæsta á meðal þeirra þjálfara sem starfa í NBA-deildinni um þessar mundir.
Hann tók við þjálfarastarfinu hjá Boston í september árið 2022 og hafði þar á undan verið aðstoðarþjálfari liðsins um þriggja ára skeið.