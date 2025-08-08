Íslenska karlalandsliðið í körfubolta er á fullu að undirbúa sig fyrir Evrópumótið sem fram fer í Kýpur, Finnlandi, Póllandi og Lettlandi í lok mánaðar.
Ísland spilaði tvo vináttuleiki um síðustu helgi, einn gegn sterku liði Ítalíu sem endaði með 87:61-tapi og annan sem endaði með naumu 92:90-tapi gegn Póllandi.
„Þetta gekk bara vel. Leikurinn gegn Ítalíu var fyrsti leikurinn í langan tíma hjá okkur öllum og við vorum náttúrulega ekki í leikformi. Við gerðum mun betur í seinni leiknum og vorum nær því að vinna Pólverjana.
Ég átti í smá erfiðleikum á móti Ítalíu og fannst ég betri á móti Póllandi. Maður er að hugsa um að komast inn í hópinn eins og er svo maður hefði viljað eiga tvo góða leiki en ég náði allavega einum,“ sagði Styrmir Snær Þrastarson, leikmaður liðsins.
Ísland mætir Svíþjóð og Portúgal í vináttuleikjum í næstu viku í Portúgal.
„Ég veit lítið um þessi lið núna en við getum unnið alla þegar við spilum vel saman svo mér líst vel á þessa leiki.“
Finnur þú fyrir meiri pressu á þér og ykkur ungu leikmönnunum í þessum leikjum frekar en þeim eldri sem eru með nokkuð öruggt sæti í hópnum?
„Pressa og ekki pressa, maður lítur á þetta þannig að maður er að vinna sér inn sæti í liðinu og ég er spenntur að takast á við það verkefni.“
Ef Styrmir er valinn í lokahópinn verður þetta hans fyrsta Evrópumót en hann fylgdist með Íslandi þegar það fór á mótið árið 2015 og 2017.
„Ég var bara krakki þá, ungur strákur að horfa á þetta og fannst þetta geðveikt. Það var alltaf draumurinn að fara og þetta myndi vera örugglega besta lífsreynsla í lífinu hingað til.“